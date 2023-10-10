مي عز الدين توجه رسالة لـ أمير كرارة في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة للفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 10 أكتوبر الجاري.

ونشرت مي صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "سوق الكانتو"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت مي على الصورة:"كل سنة وأنت طيب يا طيب، كل سنة وأنت طيب يا كبير، كل سنة وأنت باشا مصر، ياغالي".

يذكر أن مسلسل "سوق الكانتو" عُرض رمضان الماضي 2023، بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.