الصور الأولى من حفل زفاف تامر عاشور والإعلامية نانسي نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل الفنان تامر عاشور مساء اليوم الثلاثاء بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور في حفل وسط أجواء عائلية اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لاستعدادات "تامر" لحفل الزفاف وظهر برفقة عدد من عائلته واصدقائه الذين حرصوا على التواجد ودعمه في ليلة زفافه

كما أظهرت الصور مرافقة "تامر" لزوجته "نانسي" والتي ارتدت فستان أبيض أنيق و خضعا معًا لجلسة تصوير رومانسية

يذكر أن تامر عاشور أحيا مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر وخارجها أبرزها حفل مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة، وحفل "ليلة الدموع" بالمملكة العربية السعودية