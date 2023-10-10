بدء الاستعدادات لحفل زفاف نانسي نور وتامر عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - يحتفل الفنان تامر عاشور بعقد قرانه مساء اليوم الثلاثاء على مذيعة قناة "CBC" نانسي نور، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة في السادسة مساًء في حفل عائلي سيقتصر على الأصدقاء والمقربين من العروسين.

وظهرت "العروس" وهي ترتدي فستان أبيض خطفت به الأنظار، ومن المتوقع حضور العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي إلى جانب الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم "عاشور" طوال مسيرته الغنائية.

وكشف الفنان تامر عاشور مؤخرًا عن ارتباطه بالإعلامية نانسي نور وتحضيره لحفل الزفاف في سرية تامة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا.

وهذه ليست الزيجة الأولى لتامر عاشور وكانت الأولي من فتاة تدعى سمر أبو شقة عام 2017 وانفصلا بعد شهر واحد فقط ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر وأنجب منها ابنته "أيام".

وكشف مصدر مقرب من المطرب تامر عاشور، قال في تصريح سابق لـ "الخليج 365"،: "الطلاق من زوجته الأولى تم بالفعل، وبالتفاهم بين الطرفين"، وذلك يونيو الماضي.

شهدت قصة زواج وانفصال المطرب تامر عاشور وسمر أبو شقة، الكثير من التقلبات والأزمات على مدار سنوات.

ويواصل "تامر" الترويج لحفله الغنائي المرتقب إقامته يوم 10 نوفمبر المقبل بزيد بارك في الشيخ زايد.

يذكر أن آخر حفلات الفنان تامر عاشور كانت بمحافظة الإسكندرية لإحدى الجامعات وسط حضور جماهيري ضخم وقام بتقديم عدد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور.