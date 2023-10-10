شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لمسلسل "ورق التوت" قبل عرضه على قناة cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ورق التوت" البوستر الرسمي للعمل والذى ظهر عليه جميع الأبطال وذلك تمهيداً لعرضه على قناة cbc يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر، وبدورها طرحت القناة بوستر العمل على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك معلنة توقيت العرض الساعة 8 مساء.



البوستر الرسمى لمسلسل ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

وفى سياق متصل يواصل شريف سلامة تصوير مسلسله الجديد "العودة" المقرر عرضه قريباً، ويشارك في بطولة العمل تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.