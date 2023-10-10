شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحتفل بزفافه: الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم تامر عاشور بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، الذى يقام الآن بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".



تامر عاشور

ما إن تم الإعلان عن حفل زفاف النجم تامر عاشور من الإعلامية نانسى نور وأثار الأمر لدى جمهور عاشور العديد من التساؤلات حول حبه وزوجته الإعلامية الشهيرة الذى نتطرق لمعلومات عنها خلال السطور التالية:

نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة إكسترا نيوز، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.



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زفاف-تامر-عاشور