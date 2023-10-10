عباس أبو الحسن يعتذر رسمياً لهاني شاكر والأخير يردّ

بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم بتغريم الفنان عباس أبو الحسن، في قضية اتهامه بسبّ وقذف الفنان هاني شاكر حين توليه منصب نقيب الموسيقيين، وجّه أبو الحسن رسالة اعتذار الى النقيب السابق، على كل ما صدر منه من إساءة في حقه.

وكتب عباس أبو الحسن بياناً عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، قال فيه: "اعتذار رسمي واجب... الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حقه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة".

وأضاف: "صدرت عني كتابات على منصات التواصل الاجتماعي جانبني فيها الصواب جملة وتفصيلاً، وتجاوزت فيها كل حدود اللياقة والنقد المهذب، واقعاً في خطيئة مهنية وأخلاقية تدخل في باب القذف والتشهير قابلها شخصه الكريم بحلم وترفّع بالغ وحكمة أحسده عليها".

واختتم عباس أبو الحسن بيانه بالقول: "أتقدم آسفاً باعتذار خالص عما تسببت فيه من أضرار أدبية ومعنوية لحقت به آملاً أن يجد في نفسه السماحة لقبول اعتذاري هذا".

وعلّق هاني شاكر على اعتذار عباس أبو الحسن مؤكداً أنه قبل اعتذاره بالقول: "أنا قبلت اعتذار عباس أبو الحسن والمسامح كريم".

والجدير بالذكر أن عباس أبو الحسن كان قد هاجم الفنان هاني شاكر لحصوله على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي من طريق الاستثمار في أحد المنتجعات السياحية في الدومينيكان، وهو ما كشفه مقطع فيديو لإحدى الشركات المتخصصة للاستثمار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلى الفور، تقدّم هاني شاكر وقتها ببلاغ من طريق محاميه، وأحالت النيابة العامة عباس أبو الحسن الى المحاكمة ووجّهت إليه تهمة سبّ النقيب السابق علانية من خلال صفحته في "فيسبوك"، وقررت المحكمة تغريم أبو الحسن بـ20 ألف جنيه ليستأنف الحكم أمام محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم.

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