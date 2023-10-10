هل تقدّم شريهان سيرتها الذاتية في مسلسل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار عن عودة الفنانة شريهان بمسلسل يحكي سيرتها الذاتية بعد إعلان المنتج جمال العدل عن تحضيراته لعمل درامي جديد يكتبه شقيقه السيناريست مدحت العدل وتعود به الفنانة الكبيرة الى الدراما، وتنافس به في موسم دراما رمضان 2024.

وكشف مدحت العدل عن حقيقة تجسيد قصة حياة شريهان في المسلسل، مؤكداً أن ما يتردّد حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأنه لم يكتب مسلسلاً للفنانة شريهان عن قصة حياتها.

وعن مشاركتها في مسلسل درامي من إنتاج “العدل غروب” في رمضان 2024، أكد أن الشركة لن تنتج عملاً فنياً لشريهان في الموسم الرمضاني 2024.

من ناحية أخرى، كان مدحت العدل قد كشف في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه يعكف في الفترة الحالية على تحضير مسرحية “ميوزيكال” للفنانة منة شلبي، ومن المقرر عرضها في السعودية، حيث قال: “تكملة لتجربة تشارلي تشابلن، إحنا بنعمل تجربة جديدة مسرحية “ميوزكال” بطولة منة شلبي وآخرين وإن شاء الله العرض في موسم الرياض أو جدّة لو ملحقناش الرياض”.

يُذكر أن شريهان قدّمت آخر أعمالها الفنية في عام 2021، وهي مسرحية “كوكو شانيل”، التي حققت نجاحاً كبيراً، وضمت عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: هاني عادل، داليا شوقي، إنجي وجدان، حنان يوسف، سمر مرسي…، وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثها حول قصة حياة مصمّمة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل، حيث تستعرض بدايتها منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء.