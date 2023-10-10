ضجة بسبب اعتذار أنغام عن المشاركة في “مهرجان الموسيقى العربية”.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار خبر اعتذار الفنانة أنغام عن المشاركة في الدورة 32 من “مهرجان الموسيقى العربية” الذي تنطلق فعالياته من 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري حتى 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أُُقيم لعرض تفاصيل الدورة 32 من المهرجان، ردّ المايسترو هاني فرحات على ما قيل حول اعتذار أنغام عن عدم المشاركة في المهرجان بعد تعيينه رئيساً لهذه الدورة، قائلاً: “أنا محطوط في موقف صعب بالرغم من رئاستي لمهرجان الموسيقى العربية، لكن أنا بقود حفلات كتير وأنغام بترفض إني أكون مش موجود، وقالت هعتذر وأصالة نفس الأمر، وأحمد سعد وتامر عاشور اشترطا عليَّ نفس الأمر”.

وكشف هاني فرحات عن التحضيرات لـ”مهرجان الموسيقى العربية”، قائلاً: “أنا لما اتشرفت برئاسة مهرجان الموسيقى العربية بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كان حمل كبير ومسؤولية ومكنتش متخيل إن المهرجان مهم للدرجة دي ولكل الدول العربية وهي مسؤولية”. وأضاف: “مهرجان الموسيقى العربية كان المقصود منه نقل الخبرات والعمل عشان كل البلاد العربية تستفيد، وأنا شايف إن دي فكرة عظيمة، لذلك قررنا الاهتمام بالمؤتمر العملي إنه يتقدم بطرق جديدة، هنقدمه هذا العام بطرق مختلفة ونوع مزيكا جديدة وهناقش كل مشاكلنا”.

يُذكر أن أنغام غابت عن “مهرجان الموسيقى العربية” لأربعة أعوام مضت بسبب انشغالها في حفلاتها الخاصة بالقاهرة والسعودية، لتعود إلى المهرجان مشترطةً قيادة المايسترو هاني فرحات لفرقتها الموسيقية خلال الحفل.