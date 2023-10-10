فن ومشاهير

بسبب معلومات مغلوطة عنها.. رانيا فريد شوقي تكذّب “ويكيبيديا” و”غوغل”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كذّبت الفنانة رانيا فريد شوقي كل ما جاء في موقع “ويكيبيديا” الشهير، ومحرّك البحث “غوغل”، بعد إعلانهما أن يوم 9 تشرين الأول (أكتوبر) يوافق عيد ميلادها.

وكشفت رانيا في تصريحات صحفية خلال تهنئتها بعيد ميلادها أن الموعد الذي أعلنه “غوغل” و”ويكيبيديا” عن عيد ميلادها ليس صحيحاً، مؤكدةً أنها وُلدت في 9 أيار (مايو) وليس في 9 تشرين الأول (أكتوبر) كما هو منتشر على مواقع البحث.

يُذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي الفنية، مسلسل “المداح- أسطورة العشق”، الذي حقق نجاحاً كبيراً حين عُرض في رمضان الماضي، وهو بطولة الفنانين: حمادة هلال، لوسي، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث في إطار من الغموض والإثارة، حول شخصية “صابر المداح”، الذي يخوض حرباً جديدة مع الجن؛ بسبب نجله الذي يشكّل خطراً كبيراً عليه، وتتوالى الأحداث بشكل مثير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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