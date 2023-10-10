ماذا يفعل محمد رمضان في الكوت ديفوار؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور وفيديوهات وثَّق من خلالها رحلته إلى الكوت ديفوار، وذلك بعدما وقع اختيار اللجنة المنظّمة لبطولة أمم أفريقيا المقامة في الكوت ديفوار عليه لإحياء حفل افتتاح البطولة بعد تحديد قرعة الفِرق المشاركة، وظهر محمد رمضان في الصور والفيديوهات وهو يتجول في الكوت ديفوار ويستعرض شوارعها.

يُذكر أن محمد رمضان أحيا أخيراً حفلاً غنائياً في استاد أسوان، بمناسبة مرور 50 عاماً على ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أمتع خلاله جمهوره بأشهر أغانيه مثل: “مافيا” و”نمبر وان” و”نزلت اللعبة” و”بم بم” وغيرها.

وحضرت الحفل الفنانة عبير صبري التي روَّجت له بفيديو نشرته من خلال حسابها في “إنستغرام” وقالت فيه: “يوم 6 أكتوبر هو يوم الفخر والنصر لكل المصريين، مجلس القبائل والعائلات المصرية يدعونا بكرة في أسوان نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع النجم محمد رمضان وبلاك تيما”.

واختتم محمد رمضان حفله الغنائي بأغنية “جيشنا صعب” وسط تفاعل الجمهور.