أول تعليق لـ آيتن عامر بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة آيتن عامر رسالة إلى جمهورها خلال ظهورها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأزمة الصحية التي تعرّضت لها خلال الفترة الماضية.

ونشرت آيتن عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها داخل الجيم بإطلالة رياضية، وعلّقت على الصور بالقول: “ورجعنالكوا تاني ونقول ألوووو”.

وكانت آيتن عامر قد كشفت في تصريح خاص لـ”لها” تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمّت بها ونُقلت على أثرها الى المستشفى، حيث قالت: “الحمد لله أنا بخير، شوية إرهاق على خفيف كده وعلقولي محاليل في المستشفى والحمد لله أنا بقيت كويسة جداً”.

وكانت آيتن قد نشرت من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً لغرفة في أحد المستشفيات من دون أن تظهر هي فيه أو تكشف عن أي تفاصيل أخرى، بل اكتفت بإظهار الطبيب وهو يعلّق لها المحاليل الطبية، وعلّقت على الفيديو بطريقة كوميدية قائلةً: “إني زهجت”.

يُذكر أن أيتن عامر تعاقدت أخيراً على بطولة فيلم جديد بعنوان “عنب” مع النجم بيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد نور، ويشارك في بطولته نجوم برنامج “snl بالعربي”، وهم: إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وغيرهم.

فيلم “عنب” هو التعاون الثاني على التوالي بين بيومي فؤاد وآيتن عامر بعد فيلم “مندوب مبيعات” والذي أُوقف عرضه أخيراً في دور السينما المصرية لعدم تحقيقه أي إيرادات، وتدور أحداثه حول بيومي فؤاد الذي يعمل في دبي ويعاني دائماً من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج حتى يتعرف إلى آيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.