بعد هجومه عليها.. بشرى تردّ على طارق الشناوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة بشرى على الهجوم الذي شنّه الناقد الفني طارق الشناوي خلال الفترة الماضية على فيلم “أولاد حريم كريم”، مبديةً استياءها الشديد من تصريحاته عن الفنانات المشارِكات في الفيلم.

وقالت بشرى: “تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن فيلم “أولاد حريم كريم” من بطولة الفنان مصطفى قمر، لم تؤثر في العمل، لأنه الوحيد الذي انتقد الفيلم سلباً”… موضحةً: “كلام طارق الشناوي مأثرش علينا ولا أثر على الإيرادات ولا على رأي الجمهور لأن رأيه الوحيد اللي كان سلبي، وكل الآراء الآخرى كانت إيجابية، وحق الرد موجود وأنا رديت وهرد وهفضل أرد عشان في بُعد في كلامه كان مهين للمرأة وأنا برفضه وأي ست بترفضه سواء كانت ممثلة أو مواطنة عادية”.

وتطرّقت بشرى الى الدفاع عن المرأة المصرية، مؤكدةً أنها مستمرة في دعمها لها، بالقول: “أنا فخورة إني امرأة مصرية، وبدافع عن المرأة المصرية، وهفضل أدافع عنها في أي مجال تكون موجودة فيها خاصة في مجال السينما، وهتصدى لأي حد يحاول يقلل من قدر المرأة أو يتنمّر عليها أو أي حاجة تقلل من شأنها أو شأن مجهودها”.

وجاءت تصريحات بشرى بعد اختيارها لتقديم حفل ختام “مهرجان البحرين السينمائي” في دورته الثالثة بعد انطلاق فعالياته في ٥ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور عدد من النجوم.

فيلم “أولاد حريم كريم” هو بطولة: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ونجما الفيلم عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وظهور خاص لريهام عبد الغفور كضيفة شرف، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.