طليقة أحمد سعد تنفي عودتها إليه وتتّهمه باستغلال انفصالهما للترويج لأغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقب نشر الفنان أحمد سعد كواليس أغنيته الجديدة “بعتذرلك”، انتشرت أخبار عن عودته الى طليقته مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، وأن الأغنية موجّهة إليها.

وفي ردّها الأول على تلك الأخبار، نفت بسيوني أن تكون لديها النية بالعودة إلى طليقها أحمد سعد، مؤكدةً بالقول: “مفيش رجوع حصل بينا وكل اللي بيتقال شائعات”.

وعن أغنية “بعتذرلك” التي سيطرحها أحمد سعد قريباً، وحديث البعض عن أن هذه الأغنية موجّهة إليها، اتّهم علياء، أحمد سعد باستغلال انفصالهما للترويج للأغنية قائلة: “أغنية بعتذرلك لأحمد سعد ملهاش علاقة بيا وممكن تكون دعاية”.

وكان أحمد سعد قد أثار خلال الساعات الماضية تساؤلات جمهوره فور إعلانه عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “بعتذرلك” عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”.

وتمحورت أسئلة متابعي أحمد سعد وتوقعاتهم حول توجيهه رسالة إلى طليقته علياء بسيوني من خلال هذه الأغنية كنوع من الاعتذار والتمهيد لعودته إليها… بينما سأل بعض المتابعين عن الشخص الذي يوجّه إليه سعد هذا الاعتذار، ليردّ أحدهم قائلاً: “لثلاثة”… في إشارة إلى طليقاته الثلاث: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء بسيوني.