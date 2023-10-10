شكرا لقرائتكم خبر عن آية سليم تعشق التمثيل وتلتحق بالمسرح بدون علم أهلها فى "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة آية سليم في بطولة مسلسل "ورق التوت" مع الفنان شريف سلامة والمقرر انطلاق عرضه يوم السبت المقبل على قناتى cbc و cbc دراما ومنصة Watch it الرقمية، وتجسد آية خلال أحداث العمل شخصية "ياسمين" وهى من عائلة ثرية وتحب التمثيل وتلتحق بالمسرح بدون علم أسرتها وخلال الأحداث تظهر قصتها مع باقى الشباب بالمسرح.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.



اية سليم على بوستر ورق التوت

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

وكان آخر أعمال آية سليم مسلسل "وبينا ميعاد" الذى تم عرضه في شهر يناير الماضى، من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تنسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.