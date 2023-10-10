وفاة حال الفنان سامو زين في سوريا

أعلن الفنان سامو زين، وفاة شقيق والدته منذ قليل في سوريا، دون الإعلان عن موعد الجنازة، مطالبًا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

كتبت سامو زين منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: توفى إلى رحمة الله تعالى، خالي أخو والدتي، اليوم في دمشق، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابع سامو زين: اللهم أنزل على خالي الحبيب موفق مصطفى بره جكلي، الفيض الواسع من الرحمات والمغفرة والعفو والغفران، وتجعله ممن يفوزون بجنة الخلد.

وفي سياق مختلف، سبق ورد سامو زين على مهاجمي تصريحاته عن الذكاء الاصطناعي، حيث قال: بما إن في خبر متداول جدًا جدًا في كثير من المواقع وبين الناس واستفز الكثير من أصحاب العلم والمعرفة والتكنولوجي والمخترعين وأصحاب الذكاء الاصطناعي.

واستكمل سامو زين: اتفضلوا وروني إزاي ممكن تعملوا أغنية بخامة صوتي، وأنا أتعهد إني أعتذر قدام الناس كلها وأنشر مقطع الأغنية عندي في السوشال ميديا وتبقوا أنتوا الحكم.

أعمال سامو زين

يذكر أن سامو زين طرح مؤخرًا أغنية دي حبيبتي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة، وميكس وماستر عمرو العزبي، توزيع محمود صبري.

كلمات أغنية دي حبيبتي

وجاءت كلمات أغنية دي حبيبتي كالتالي: دي حبيبتي وهي كل الناس والدنيا دي ليه تضحك قلبي بيضحك فيها لقيت أجمل إحساس من نظرة عينها لينا كلام في سكوتنا ما بينا بيها لقيت أكتر ما أتمني اللي أنا عايزه لقيته خلاص قلبي أنا اتمني حلم ولقاه كلمه منك بتحلي الحياه مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليكي مايغنيش قلبي بيدوب يادوب.

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