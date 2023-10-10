“صحاري – سلم وسعى” أفضل فيلم عربي في الإسكندرية السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد الفيلم المغربي “صحاري – سلم وسعى” للمخرج مولاي الطيب بوحنانة تتويجا جديدا، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم عربي خلال فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد حصوله على عدة جوائز بمهرجانات سابقة.

ومثل العمل المغرب في مسابقة الأفلام الدولية الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي اختتم فعالياته في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.

وتدور أحداث فيلم “صحاري – سلم وسعى” في 119 دقيقة خلال سبعينيات القرن الماضي، حول كل من أحمد وسلكة وعمار، ثلاثة أشقاء ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة، قرروا بعد نهاية المسيرة الخضراء أن يفترقوا ويعيش كل واحد منهم حياته بمفرده.

وبعد سنوات من الفراق، سرعان ما ستجتمع مسارات الأشقاء الثلاثة، بعد أن تعرضت والدتهم لوعكة صحية، حيث قرر الابن أحمد بذل ما في وسعه في سبيل البحث عن شقيقيه، ولم شمل الأسرة من جديد.

وأعرب مخرج الفيلم مولاي الطيب بوحنانة عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة التي تسلمها، وفق تعبيره، في بلد السينما بامتياز، موجها شكره للمصريين.

وقال بوحنانة في تدوينة على صفحته بفيسبوك أرفقها بمجموعة صور من حفل تتويج فيلمه “كنت جد سعيد بتتويجنا بجائزة أحسن فيلم عربي خلال الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، خاصة و أنني تسلمت الجائزة من يدي الفنانة القديرة إلهام شاهين والشهادة التقديرية من يدي وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني وبجانبها مدير المهرجان الأمير أباظة”.

وأضاف “هنيئا لكل فريق عمل صحاري – سلم و سعى.. وهنيئا مرة أخرى لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز الفيلم لقد رفعتم رؤوسنا.. وشكرا لكل من يساندنا ويشجعنا.. هنيئا للسينما المغربية”.

وسبق لفيلم “صحاري – سلم وسعى” أن شارك في المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة في يونيو/حزيران الماضي، وفاز بجائزة لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وفي أغسطس/آب عرض الفيلم في إطار المسابقة الرسمية للدورة الخامسة لمهرجان سينما الشاطئ الدولي “سيني بلاج_الهرهورة” التي تنظمها الجمعية المغربية للفن بلا حدود.

ولفت مولاي الطيب بوحنانة في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن الفيلم “مستوحى من قصة حقيقية”.

وشارك “صحاري – سلم وسعى” في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط إلى جانب 10 أفلام عربية وأجنبية منها “ع مفرق الطرق” من إخراج لارا سايا من لبنان، و”طعام فضائي” للمخرج جورجيو كو من إيطاليا- الدنمارك، و”الحجر الأسود” للمخرج سيبروس جاكوفيديس من اليونان، و”ماتريا -الوطن الأم” للمخرج ألفارو جاجو من إسبانيا، و”أغنية” للمخرجة عايدة بيغيتش من البوسنة والهرسك.

كما حضر المغرب في فعاليات المهرجان ضمن مسابقة الفيلم القصير بثلاثة أفلام هي “صحوة” إخراج سعيد بنيدر، و”صمت عايدة” إخراج أحمد المسعودي و”الحقيقة” للمخرج الأخضر الحمداوي.

وانتظمت الدورة التاسعة والثلاثون لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تحت شعار “السينما ترقص وتغني”، وذلك بمشاركة نحو 120 فيلما من 24 دولة.

وأهدى المهرجان الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة هذه الدورة للفنانة والمنتجة المصرية إلهام شاهين التي قدمت على مدى مشوارها أكثر من 100 فيلم وأنتجت أيضا العديد.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم بمسرح مكتبة الإسكندرية تكريم أجيال مختلفة من الفنانين وهم الممثل خالد زكي والممثلة حنان مطاوع والمطرب مدحت صالح من مصر والممثلة الفرنسية كارولين سيول والمخرج اليوناني كوستاس فيرس والمنتج الفرنسي جان لوي ليفي.