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ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي بعيد ميلادها من خلال صور لها نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه توب باللون الزهري طرز إليه قطع من الشيغون الزخري مع سروال باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وعلقت نيللي على المنشور بمناسبة عيد ميلادها بالقول : "نحنا ما منكبر بعدد السنين ،نحنا منكبر بالتجارب والمحبة والاهتمام كل سنة بعد سنة ،بالحب ووجود الامان والحنيّة من اهلي هنّي احلى هدية سماوية بتشكر ربي عليها لانو غامرني بعطفو وناعم عليي بمحبتكن كمان اللي عندي ياها بالدني، احلى محبة عم بلمسها كل سنة بعد سنة. بتشكر امنياتكن الصادقة لالي بهاليوم اللي بيعنيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بالزهري.. نيللي مقدسي تحتفل بعيد ميلادها وتوجه هذه الرسالة إلى محبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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