بالصورة - من الحدود اللبنانية الفلسطينية..المايسترو يرفع علامة النصر ويوجه رسالة إلى الشعب الفلسطسني

ميرنا وليد - بيروت - قام صانع المحتوى المايسترو بزيارة الى منطقة الجنوب اللبناني بمبادرة مميزة ، وتحديدا الى الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث قام برفع حركة النصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، في ظل غياب تضامن عدد كبير من المشاهير والفنانين والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي، مع قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أيام.

ونشر المايسترو صورته من الحدود اللبنانية الفلسطينية عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق قائلاً: " بالوقت اللي معظم الناس بتهرب وقت القصف والحرب.. جيت اليوم على جنوب لبنان.. على حدود فلسطين.. عند الناس اللي بعمرها ما خافت ولا هربت..قلكن انو غابت شمس الحق منرفض نحنا نموت".

وتفاعل عدد كبير من متابعينه مع المنشور وأشاد بمبادرته، كما تلقى رسائل دعم من متابعينه من داخل قطاع غزة، أضافة الى تحيات من فلسطين ولبنان ودول عربية أخرى.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عدد من النجوم الذين لم يعربوا عن تضامنهم مع غزة والعدوان الذي تتعرض له، حيث التزم معظمهم الصمت دون التعليق.

