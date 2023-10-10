بالصورة- "عم الدنيا"..محمد عبد الرحمن يعايد أمير كرارة بيوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري محمد عبد الرحمن زميله الممثل أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده من خلال فيديو طريف لهما عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و علق محمد على المنشور بالقول: "يوم ميلاد سعيد" واصفاً أمير بـ "عم الدنيا".



وفي وقت سابق، عايد الممثل المصري حمدي الميرغني صديقه الممثل محمد عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلاده من خلال صورة جمعتهما نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها بالقول: "كل سنة و أنت أخوي يا طيب و دايماً ناجح و مكسر الدنيا".

