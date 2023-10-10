بالفيديو- وسط محبيه.. أحمد العوضي يشكر الجمهور على الإستقبال المميز في الإسكندرية

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد العوضي مقطع فيديو له وسط الجمهور الذي إستقبله في الإسكندرية في مصر عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق أحمد على الفيديو شاكراً محبيه بالقول: "الف حمد وشكر لله علي حب اخواتي، استقبال عظيم من اخواتي الاسكندرانيه الجدعان اثناء تصوير فيلم الاسكندراني، الف الف الف شكر علي حبكم وحبي ليكم قد واكتر كمان ،الف الف شكر".



و إختار الممثل المصري أحمد العوضي الترويج لمسلسله القادم، "حق عرب" والذي من المتوقع أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال إطلاق مسابقة ليشارك فيها محبوه، وهي عبارة عن مشاركة توقعاتهم لقصة المسلسل وعمّا إذا كانت أحداثه تدور في إطار صعيدي أم شعبي، مقابل 150 ألف جنيه.

وأعلن النتائج العوضي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، كاشفاً أن مسلسل "حق عرب" سيكون من نوع الشعبي الأكشن الرومانسي، موضحاً أنه سيبتعد عن الأدوار الصعيدية في رمضان 2024، وذلك بعد تقديمه دوراً صعيدياً في مسلسل "ضرب نار".

