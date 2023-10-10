من فلسطين والمغرب ولبنان.. مواهب غنائية تشعل برنامج "إكس فاكتور" في موسمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عرضت ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج "إكس فاكتور" مساء أمس الاثنين والذي يعرض على قناة "Dubai" وتتضمن لجنة التحكيم كلًا من النجمة أنغام، الفنان راغب علامة، والفنان عبدالله الرويشد.

وشهدت ثاني حلقات البرنامج منافسة شرسة لعدد من المواهب الغنائية الشابة من مختلف الدول العربية منها من فلسطين، لبنان، المغرب، البحرين، والمملكة العربية السعودية.

بدأت الموهبة الشابة، أسماء سامي من البحرين وكشفت أن السبب وراء تواجدها بالبرنامج هو رفعة رأس شعبها وجيرانها ولاقت كلمتها تصفيق المتواجدين، وبسؤالها من قبل الفنان راغب علامة عن ما تمثله الموسيقي بالنسبة لها، لترد قائلة: "زي ما أم كلثوم كانت بتقول حياة الروح"، وقامت بغناء أغنية "القلوب الساهية" للفنانة نوال الكويتية، لتنتزع بطاقة "الإكس" وهي البطاقة التي ينتقل بها المتسابق للمرحلة المقبلة مباشرًة.

كما شارك من سوريا غسان وأنجل وأكدا أن مشاركتهما بالبرنامج هي محاولة لوصول صوتهما للعالمية وقاما سويًا بغناء أغنية "كل التفاصيل على البال" للفنان محمد عبده وحصلوا على ثلاثة أصوات بـ "نعم".

ومن لبنان شاركت الموهبة الشابة لونا كرم وأكدت أن مشاركتها ببرنامج "إكس فاكتور" هو فرصتها لوصول صوتها للعالم العربي، وقامت "لونا" بغناء أغنية "الورد جميل" لكوكب الشرق أم كلثوم وأبدعت في غنائها ما دعى لجنة التحكيم بالوقوف لتحيتها.

وشاركت الفنانة الشابة سلام من فلسطين وقامت بغناء أغنية "أنا وياك" وسط إشادة لجنة التحكيم منهم الفنان عبدالله الرويشد والفنان راغب علامة وعلق قائلًأ: "لما غنيتي سحرتيني، وأتمنى أن أراك الإكس فاكتور".

أما من المغرب فشاركت الموهبة الشابة شيماء عمران وقامت بغناء أغنية "جونيمار" للفنانة أسماء لمنور لتنجح في إبهار لجنة التحكيم وقام الفنان عبدالله الرويشد الوقوف ورفع بطاقة "إكس فاكتور".

ومن فلسطين شاركت الموهبة الفلسطينية، طالب نعماني وقام بغناء أغنية "يا ضلي يا روحي" للفنان وائل كفوري لتعلق النجمة أنغام عقب انتهائه "يا حبيب قلبي ايه الجمال ده"، لينجح في حصد الثلاثة أصوات.

برنامج "إكس فاكتور" يعرض الاثنين من كل أسبوع.