تأجيل حفل أحمد سعد وروبي بسبب الإضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك نظرًا للاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة العربية مؤخرًأ.

ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل فور تحديده، حيث نفذت تذاكر الحفل خلال ساعات من الإعلان عنه وكان سيقدم الفنان أحمد سعد والفنانة روبي مجموعة من أبرز أغانيهم والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية منها أغنية "يا ليالي" والتي تمثل التعاون الأول على طريقة الديو بين "سعد" و"روبي"، إلى جانب عدد من أغانيهما المنفردة منها "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيوني، اختياراتي" للفنان أحمد سعد، و"نمت ننة، حتة تانية، ليه بيداري" للفنانة روبي.

وأعلن العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي تأجيل حفلاتهم الغنائية بسبب ما تمر به المنطقة منهم الفنان رامي صبري والذي أعلن منذ ساعات تأجيل حفله في الأردن وكان من المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري في أرض المعارض.

وأحيا الفنان أحمد سعد والفنانة روبي عدد من الحفلات الغنائية منها حفل غنائيًا لإحدى الجامعات الخاصة مطلع شهر سبتمبر الماضي تحت شعار "كامل العدد".

يذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا عدد من أغانيه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منها أغنية "دب دب" كلمات مصطفي حدوتة، ألحان وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس.