بجلسة تصوير رومانسية.. تامر عاشور يحتفل بقرانه على نانسي نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان تامر عاشور بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور مساء اليوم الثلاثاء في حفل عائلي

ونشر "تامر" صور من عقد القران عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة زوجته وهما في وسط بستان من الورود وعلق قائلًأ: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراننا".

وحا ت الصور على إعجاب وتهنئة متابعيه، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ألف مبروك ربنا يسعدكم، يعني خلاص كده مفيش تيجي نتراهن من النهارده خليني في حضنك يا حبيبي، مبروك يا حبايبي، ألف مبروك يا حلوين، يعني مافيش أغاني حزينة تاني".