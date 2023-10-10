حذف الأغاني من على يوتيوب.. نجل محمد الموجي: محسن جابر استغل حقوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علق أمين الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، على قيام موقع "يوتيوب"، حذف عدد من أغاني الموسيقار من على قناة "مزيكا" التابعة للمنتج محسن جابر.

وقال "الموجي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن جميع أبناء الراحل وافقوا على التنازل حقوقهم بالنسبة لتراث الوالد، باستثنائه وشقيقة له توفاها الله، معلقًا: "كيف أتنازل عن التراث وحقوق الملكية الفكرية؟؟ ومع ذلك إخوتي أحرار في التصرف في نصيبهم من ميراث والدي".

وأكد إلى أنه تواصل مع محسن جابر وإعلامه بعدم موافقته على التنازل عن تراث والده؛ لأنه ليس عقارًا، موضحا أن المنتج لم يستجب لطلبه.

وأشار إلى أن الأمر دفعه إلى بدء الإجراءات القانونية، لوقف استغلال المنتج للمصنفات الفنية التابعة لوالده وطرحها على يوتيوب ووسائل التواصل، وحصوله على مبالغ مالية نظير الأمر.

وتابع: "تحدثت مع المحامي المستشار ياسر قنطوش ورفع القضية، هذه مجرد بداية للخطوات الخاصة بوقف تلك الأغاني؛ حتى نرى حقوقي المادية والتي استغلها محسن جابر لمدة 20 عاما في نشر أعمال الوالد".