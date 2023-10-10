ريهام حجاج تشيد بقرار تأجيل فعاليات مهرجان الجونة: "قرار محترم ووطني وإنساني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة ريهام حجاج بقرار إدارة مهرجان الجونة السينمائي الذي أعلنته منذ ساعات بتأجيل الفعاليات لمدة أسبوعين بسبب الأحداث التي تجري بالمنطقة العربية.

ونشرت "ريهام" بوست عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وعلقت قائلة: "قرار محترم ووطني وإنساني من إدارة مهرجان الجونة بتأجيل المهرجان في ظل اللي بيحصل".

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل دورتها السادسة هذا العام عبر بيان رسمي نشرته على حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام".