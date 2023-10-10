منها "قارئة الفنجان".. بعد حجب أغاني العندليب اشتعال النزاع بين نجل محمد الموجي وصوت الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصاعد النزاع بين شركة صوت الفن، وبين أمين الموجي، الابن الأكبر للملحن محمد الموجي، بعد مطالبة نجل الملحن بحجب بعض أغاني عبدالحليم حافظ، من موقع يوتيوب.

حسين مصطفى "الحارس القضائي لشركة صوت الفن"، في بيان صحفي، أرسله إلى "الخليج 365"، أكد أن الموسيقار محمد الموجى سبق وتنازل عن حقوق الاستغلال المالي لألحانه لصالح شركة صوت الفن".

وأضاف: "الموسيقار تقاضى كافة حقوقه المالية عنها، وبالتالي فليس لوريثه السيد أمين الموجي أي حقوق أو مستحقات لدى شركة صوت الفن، و ما قام به من غلق لبعض أغاني الفنان الكبير عبدالحليم حافظ على اليوتيوب، بإدعاء أن له مستحقات مالية فهو أمر مخالف للحقيقة ويعرضه للمساءلة القانونية، ويعتبر تعدياً جسيماً على حقوق شركة صوت الفن".

وتابع حسن مصطفى: "تم تكليف السادة المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيد أمين الموجي لوقف هذا الاعتداء، ومطالبته بالتعويض اللازم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الشركة".

المستشار ياسر قنطوش "محامي أمين الموجي"، من جهته، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، قال: "تم حجب عدد كبير من أغاني عبد الحليم حافظ، التي وضع الموسيقار محمد الموجي ألحانها من قناة شركة مزيكا، في موقع يوتيوب، ومنها (قارئة الفنجان)، و (لو كنت يوم أنساك)، وجاري إغلاق الباقي، لأننا نملك ما يؤيد موقفنا".

وتابع: "أمين الموجي لم يوقع بالتنازل عن حقوقه كوريث في استغلال الأعمال، ويتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنتج محسن جابر وشقيقه، بدعوى إستغلال ألحان الموسيقار محمد الموجي، دون الحصول على التنازل".

الموسيقار الراحل محمد الموجي، وضع ألحان حوالي 88 أغنية من أبرز أغاني عبدالحليم حافظ، منها خسارة، وصافيني مرة، و كامل الأوصاف، ويا مالكا قلبي، وقارئة الفنجان، وعلى راس بستان الاشتراكية، ولو كنت يوم أنساك، ورسالة من تحت الماء، وغيرها.