على أنغام "أحلى حكاية".. تامر عاشور في رقصة رومانسية من حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل الفنان تامر عاشور بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور وذلك مساء اليوم الثلاثاء في حفل عائلي اقتصر على تواجد عدد من الأهل والمقربين من العروسين.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلاميين على الحضور منهم الفنان مصطفى حجاج، الإعلامية ريهام السهلي، الملحن عزيز الشافعي، أوس أوس، الإعلامي خالد مرسي، الفنان رامي جمال، المنتج هاني محروس، والموزع الموسيقي توما.

ليقوم تامر عاشور بالرقص مع زوجته على أنغام أغنيته "أحلى حكاية" وسط الألعاب النارية إلى جانب الحضور الذي تفاعل مع الأغنية.

كما ظهر "تامر" وهو يرقص مع زوجته على أنغام أغنية "سقف" بحضور رامي جمال الذي قام بغناء عدد من كوبليهات الأغنية وسط تفاعل الحضور.

وخضع "تامر" وزوجته لجلسة تصوير رومانسية حيث ظهرا وهم في بستان من الورود ونشر صور الجلسة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًأ: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراننا".

وكشف تامر عاشور في وقت سابق عن ارتباطه بالإعلامية نانسي نور وسط استعدادات وتحضيرات في سرية تامة من أجل حفل الزفاف بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا.