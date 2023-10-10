إلهام شاهين توجه رسالة لفريق عمل ألفريدو

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة لفريق عمل مسلسل «الفريدو» الذي انتهى عرضه منذ أيام قليلة، وحقق نجاحا ضخم.

ونشرت الهام شاهين صورة بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «هتوحشونى جدا جدا جدا.. كل فريق عمل ألفريدو.. حبيتكم جدا جميعا.. وأفتقدكم بشده».

وأضافت: «و أفتقد أيضا سوسو اللى حبيتها من كل قلبى وتوحدت معها وبكيت كثيرا لفراقها.. عايزه أشكركم جميعا.. شكرا جزيلا للمنتج الفنان أحمد عبدالعاطى والشركه المتحده.. شكرا للمخرج الرائع عصام نصار.. شكرا للصورة الرائعه من أحمد بيجو.. شكرا لأجمل موسيقى من خالد حماد ..شكرا لديكور نبيل رمسيس.. شكرا المونتيره الجميله منه جاب الله».

تابعت: «و كل الشكر من كل قلبى للإستايليست إيناس شاهين التي كانت سبب رئيسي في نجاح ومصداقية شخصية سوسو بخصلات شعرها الأبيض المهمل ووجهها المتعب وملابسها المناسبه جدا لشخصيتها».

واستكملت: «كنت أنظر للمرآه.. أنسى تماما إلهام ولا أرى إلا سوسو.. شكرا.. أما نجوم العمل وعلى رأسهم الرائع الجميل الحنون أحمد فهمى اللذى أبدع في دور فريد وكان بالفعل فريد من نوعه.. الحقيقه كل الممثلين أبدعوا.. برافو للجميع.. أسعدتوا الجمهور بفنكم الجميل.. الحمدلله.. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. بحبكم جميعا».

تفاصيل وصُناع مسلسل «الفريدو»

العمل من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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