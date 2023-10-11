شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح عمرو عبد الجليل ومراد مكرم لبطولة "كوبرا" مع محمد إمام رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على مسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، الفنانان عمرو عبد الجليل ومراد مكرم للمشاركة في بطولة المسلسل بجانب إمام، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر الإعلان عن بقية الممثلين المرشحين خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر البدء في تصويره خلال منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير .

مراد مكرم ينتظر عرض مسلسل "صوت وصورة" بدءا من يوم السبت المقبل، بطولة النجمة حنان مطاوع، ويشارك في بطولته كلا من نجلاء بدر، ووليد فواز، صدقى صخر، احمد ماجد، ولاء الشريف، إيمان الشريف، عماد صفوت، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب، إنتاج اروما استديوز.

أما عمرو عبد الجليل، يعرض له في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم" مع النجوم مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، خالد سرحان، بسمة، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وإخراج على إدريس.

اما النجم محمد إمام يعمل على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" مع المخرج الكبير شريف عرفة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أسماء جلال، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تاليف وإخراج شريف عرفة.