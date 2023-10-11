شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى ورامى جمال ومصطفى حجاج يحيون حفل زفاف تامر عاشور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجوم محمد حماقى ورامى جمال ومصطفى حجاج حفل زفاف الفنان تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور. وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم أنغام وهيثم شاكرو عزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

كما حضر عدد من الإعلاميين منهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي.