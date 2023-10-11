شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن فريد فى "الفريدو": حمسنى وجود علاقة حب مختلفة مع عمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد فهمى عن كواليس مشاركته في حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، قائلا إن أكثر ما حمسه لدور "فريد" وجود علاقة حب مختلفة مع عمته وخطيبته، بالإضافة إلى وجود جزء لايت كوميدي، موضحا أنه أعجبه كذلك تحدثه بالإيطالى.

وتابع في تصريح لـ ”الخليج 365”: "حاولت أخليه شخص طبيعي أكتر لأنه حنين أوي ورومانسي بس راجل في نفس الوقت، بيحمي العيلة"، وأعرب عن سعادته البالغة بالتعاون مع الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، موضحا: "مبسوط جدا جدا إني تعاونت مع إلهام شاهين، أستاذة كبيرة وانبسطت أوي إن الكيميا ظهرت من أول ما كنا بنعمل بروفات".

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث حكاية الفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بألزهايمر، ليعتني بها.