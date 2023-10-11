شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وأحمد رزق وأمير رمسيس وهشام ماجد فى عزاء كمال زادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف زكى والفنانون أحمد رزق وهشام ماجد، وهبة السيسي ومحمد جمعة والمخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة مؤسس مهرجان الجونة كمال زادة، والذي يعتبر حفيد الراحلة شادية، فيما حضرت الدكتورة أهداف كمال الدين عبد الحميد حرم أمير أغا زادة، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وفي سياق متصل، أعلن مهرجان الجونة تأجيل دورته السادسة وجاء في بيان صحفي: "فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخراً، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام فى الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023، وذلك فى بيان جاء فيه "فى خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسى " سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان".

كما أكدت إدارة المهرجان: "إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كل الأطياف والفئات و بالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا أننا أرتأينا انه من واجبنا أن نلتزم بأقامة المهرجان بدورته السادسة 2023".

وأضاف البيان: "ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي"، دعونا جميعاً نعطي فرصة للسلام أن يسود".

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.