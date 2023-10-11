شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائيا بالكويت 9 نوقمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في فى الكويت يوم 9 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2023 ومن المقرر أن تقدم شيرين خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها المختلفة، فضلا عن تقديم أغاني من ألبومها الجديد لأول مرة.

وكانت شيرين احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها شيرين عبد الوهاب بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لإثقال موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.