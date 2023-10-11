أنا المحظوظة بيه… شاهد الصور الأولى لحفل زفاف تامر عاشور والإعلامية المصرية نانسي نور!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 12:54 صباحاً - نشرت الإعلامية نانسي نور عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور من حفل زفافها علي الفنان تامر عاشور.

تفاصيل زفاف تامر عاشور

ظهرت وهي ترتدي فستان أبيض بسيط واعتمدت ان يكون المكياج هادئ وناعم وتناسب تمامًا مع اللوك الذي اختارته.

أكدت الأخبار أن الحفل يقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين، ومن المقرر أن يغني تامر عاشور أغنية رومانسية لزوجته في حفل زفافهما.

يذكر أن أعلنت الإعلامية نانسي نور عن زواجها من الفنان تامر عاشور أمس.

معلومات عن نانسي نور

الجدير بالذكر ان نانسي نور تخرجت في كلية إعلام القاهرة عام 2012، وبدأت نانسي مسيرتها الإعلامية من خلال مشاركتها برنامج في عز الشباب، الذي أذيع عبر قناة روتانا مصرية وشاركت في تقديمه دينا الشربيني وياسمين عز و شيماء صابر ودانا مدحت .

انتقلت للعمل في قناة eXtra news التابعة لقنوات CBC بعد ذلك و من البرامج التي قدمتها هنا العاصمة، ما وراء الحدث، هذا الصباح، وعصر الشباب إلى جانب نشرات الأخبار على شاشة CBC.

ظهرت نانسي نور في أعمال درامية أكثر من مرة ايضا مثل عام 2014 ظهرت في مسلسل سراي عابدين للنجمة يسرا وفي 2018 ظهرت بشخصية مذيعة أخبر في مسلسل عوالم خفية للنجم عادل إمام.

زيجات تامر عاشور

وسبق الفنان تامر عاشور أن تزوج مرة واحدة من فتاة تدعى سمر أبو شقة، عام 2017، وحدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة “أيام”.

وبعدها أقام حفل خطبته على دارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، في حفل ضم الأهل والأصدقاء.

سمر أبو شقة تعلن انفصالها عن تامر عاشور

وقبل أشهر قليلة، أعلنت سمر أبو شقة، انفصالها رسميًا عن زوجها المطرب تامر عاشور، بعد عدة سنوات من النزاعات بينهما.

وقالت سمر أبو شقة عن انفصالها من تامر عاشور في تصريح خاص: تم الطلاق بشكل رسمي، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير له، متمنية له التوفيق والنجاح في حياته.

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