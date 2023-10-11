بالصورة - بكلمات من الحب أيتن عامر تبارك لتامر عاشور بعد إعلانه دخوله القفص الذهبي

ميرنا وليد - بيروت - باركت الممثلة المصرية أيتن عامر للفنان المصري تامر عاشور بعد أن أعلن عن دخوله القفص الذهبي اليوم، وشاركت أيتن صورة لتامر وزوجته معلقةً عليها بالقول : "ألف مبروك يا تامر، ربنا يسعدكوا ويهنسكوا يا رب".



وفي وقت سابق، أثارت أيتن عامر قلق الجمهور على حالتها الصحية، بعد أن كشفت سبب تعرضها لوعكة صحية، ونقلها إلى المستشفى بدرجة الحرارة وصعوبة في التنفس.

وشاركت الجمهور مقطع فيديو عبرت فيها عن قلقها الشديد، بعد إصابتها بعدوى خطيرة.

وقالت أيتن عامر أنها أصيبت بالعدوى خلال حضورها حفل عيد ميلاد صديق، حيث أصيب الحضور بالأعراض نفسها وهي ارتفاع درجة الحرارة وسعال شديد، وأكد الأطباء أنها لم تصب بفيروس كورونا ولكنها تعاني نزلة شعبية شديدة.

