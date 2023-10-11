بالصورة - بلوك خريفي رائع.. يارا السكري تسحر الجمهور بجمالها واناقتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور ، وخطفت الأنظار بفستان طويل باللون الأبيض الباهت ذات أزرار إمتدت على طوله، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها، مع وضع نظارات شمسية على عينيها.



وكانت سحرت يارا السكري الجمهور بجمالها، وأنوثتها التي أبرزتها في صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت السكري بجمال لا يوصف، حيث كانت ترتدي فستاناً أسود، وقفازات من الساتان الفضي، ووضعت حول رقبتها سلاسل من اللؤلؤ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، و طبقت مكياجاً مميزاً.

