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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا شيحة بأخر جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان طويل باللون الزهري الفاتح من دون أكمام ذات فتحتين عند منطقة الخصر زين بالزخرفات والاشكال، وتركت هنا شعرها منسدلاً على كفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، طرحت هنا شيحة البرومو الرسمي للحلقة الأولى من حكاية "ما تيجي نشوف"، وهي ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وحمست من خلاله الجمهور لمشاهدة الحلقة كاشفة عن موعد العرض، حيث ستعرض الحلقة يوم الأحد في الـ ٨ من هذا الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بفستان صيفي مميز.. هنا شيحة تسحر الجمهور بلوك رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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