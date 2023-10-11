بالصور- بفستان صيفي مميز.. هنا شيحة تسحر الجمهور بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا شيحة بأخر جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان طويل باللون الزهري الفاتح من دون أكمام ذات فتحتين عند منطقة الخصر زين بالزخرفات والاشكال، وتركت هنا شعرها منسدلاً على كفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

بعد الإنتقادات التي طالتها بسبب فستانها الشبيه بقميص النوم .. إليسا في جلسة تصوير بالفستان نفسه



وفي وقت سابق، طرحت هنا شيحة البرومو الرسمي للحلقة الأولى من حكاية "ما تيجي نشوف"، وهي ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وحمست من خلاله الجمهور لمشاهدة الحلقة كاشفة عن موعد العرض، حيث ستعرض الحلقة يوم الأحد في الـ ٨ من هذا الشهر.

