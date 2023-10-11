بالصورة- بلوك رياضي رائع..ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من داخل الصالة الرياضية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين على الجمهور من داخل الصالة الرياضية عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وإستعرضت ميرنا رشاقة جسميها بلوك راياضي رائع حيث تهتم نور الدين بجسمها وتثابر على ممارسة الرياضة مع زوجها.



وكانت إحتفلت ميرنا نور الدين منذ فترة بزواجها من عمر عطية، وذلك في حفل أقيم في فيلا خاصة في مصر، بحضور الأهل والأصدقاء وممثلين.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، منهم الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل والمنتج أحمد السبكي، والممثلون المصريون لقاء سويدان، فريال يوسف، علي ربيع، إنجي علاء، يوسف الشريف، مصطفى بسيط، وأوس أوس وصلاح عبد الله.

