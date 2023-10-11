حماقي ورامي جمال ومنى الشاذلي.. أبرز حضور حفل زفاف تامر عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان تامر عاشور مساء اليوم الثلاثاء بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور في حفل عائلي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلاميين على الحضور منهم الفنان مصطفى حجاج، الإعلامية ريهام السهلي، الملحن عزيز الشافعي، الإعلامية منى الشاذلي، الفنان محمد حماقي، الإعلامي خالد مرسي، الفنان رامي جمال، المنتج هاني محروس، والموزع الموسيقي توما.

وخضع "تامر" وزوجته لجلسة تصوير رومانسية حيث ظهرا وهم في بستان من الورود ونشر صور الجلسة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًأ: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراننا"، ولاقت الصور إعجاب وتهنئة متابعيه.