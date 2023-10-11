سميرة أحمد: كنت مرشحة لبطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إنها كانت المرشحة الأولى لبطولة مسرحية مدرسة المشاغبين، قبل الفنانة الراحلة سهير البابلي.

وأكدت في لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض": في هذا الوقت كنت مشغولة بالسينما ولم يكن المسرح يستهويني ولا أستطيع أن أقول نفس الكلام كل يوم، والمسرح يحتاج عمالقة"

وأضافت: كلمني سمير خفاجة وطلب مني القيام ببطولة المسرحية وكنت محرجة من الاعتذار له، ولكنني قلت له إنني لا أحب السهر.

وتابعت: ذهبت إلى المسرحية وحضرتها ولم أندم على الاعتذار عنها وكنت سعيدة بنجاح سهير البابلي في الدور.

مسرحية "مدرسة المشاغبين" بطولة: عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، حسن مصطفى، هادي الجيار، يونس شلبي.