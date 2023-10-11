محمد رمضان في كوت ديفوار وشيماء سيف في زفاف تامر عاشور.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أميرة فتحي

نشرت الفنانة أميرة فتحي صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها أمام سفح الهرم.

حلا شيحة

دعمت الفنانة حلا شيحة القضية الفلسطينية ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" للمسجد الأقصى.

زينة

نشرت الفنانة زينة صور جديدة عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي متكئة على إحدى السيارات الفارهة.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بحفل زفاف الفنان تامر عاشور.

لقاء الخميسي

استعادت الفنانة لقاء الخميسي ذكرياتها خلال تواجدها في مدينة باليرمو الإيطالية ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صور ومقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها في الكوديفوار وسط توقعات بأن يكون السبب وراء تواجده هناك هو عمل فني جديد.

نرمين ماهر

احتفلت الفنانة نرمين ماهر بعيد ميلادها أثناء تواجدها في تركيا ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

نهى عابدين

كشفت الفنانة نهى عابدين عن مشاركتها بعمل فني جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

هنا شيحة

خضعت الفنانة هنا شيحة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها بموقع "انستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار.

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وكانت الصورة ل قبة الصخرة دعمًا منها للقضية والمقاومة الفلسطينية.