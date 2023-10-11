شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل "على باب العمارة" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منصة Watch it عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح ومحمد رضوان، اليوم الأربعاء والذى حقق نجاحاً كبيراً فور طرحه بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية ، وتدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي والعمل مكون من 10 حلقات فقط ويعرض بواقع حلقتين أسبوعيا كل أربعاء على منصة Watch it.

مسلسل على باب العماربطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان وآية سماحة ، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.