شكرا لقرائتكم خبر عن دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية فى القدس.. بطلة بدرجة إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانا أبو شمسية واحدة من أبرز المراسلات في القاهرة الإخبارية في القدس، وهي من أشرس المراسلات دفاعا عن عملها، تقف في وش المصاعب وتتحدى الجميع للوصول إلى المعلومة ونقل الصورة الكاملة، دخلت فى كثير من المواجهات مع قوات الاحتلال ومنها قوات الشرطة الإسرائيلية، ودائما تخرج منتصرة.

وتعمل دانا أبو شمسية حاليا في ظل ظروف صعبة وإجواء متوترة وضحايا وشهداء ليس فقط من المواطنين وإنما من الزملاء في نفس المهنة.

ومن جانبه، كشف هاشم عبد الحميد، مدير المراسلين في القاهرة الاخبارية، لـ"الخليج 365"، أن مراسلي القناة يعملون في ظروف صعبة وأن غزة معزولة عن العالم، وهناك نقص كبير في الإمدادات والكهرباء والخدمات الرئيسية منها الاتصالات.

وأشار هشام عبد الحميد إلى أن المراسلين يعملون بحرفية شديدة رغم القصف والظروف الصعبة والتنقل، وسط محاولاتهم لحماية عائلتهم أيضا، وبذلوا مجهودا كبيرا وخرافيا ومنهم منى عوكل مراسلتنا في غزة، فهي محترفة ولديها ثبات انفعالي ومهني رائع، ولحظة انقطاع البث كانت على الهواء بعد تفجير برج فلسطين وكانت قمة في الثبات والمهنية..

وفي سياق متصل قالت دانا أبو شميسة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ الاتصالات في قطاع غزة انقطعت بشكل شبه كامل، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بالكامل.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أنّ الغارات الاسرائيلية تستهدف كل الشريط الحدودي لغزة، وطائرات الاحتلال تواصل غاراتها المكثفة على غزة، والقصف الإسرائيلي مستمر على القطاع من جميع الاتجاهات.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تعوّق عمليات إغاثة الجرحى وانتشال الشهداء في غزة، وأن العملية البرية المرتقبة على قطاع غزة ستجعل من القطاع مدينة خيام، مشيرةً إلى وجود هدوء حذر يخيم على سماء القدس في الوقت الحالي.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، عن وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 32 جنديا إضافيا ليرتفع أعداد القتلى إلى 156 جنديا، مع استمرار الرشقات الصاروخية الفلسطينية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، أن ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يعني أن قوات الأمن الإسرائيلية لا يمكنها السطيرة على حدود المستوطنات ولا يمكنها تأمين نفسها، والدليل أن ضربات المقاومة تصيب قيادات كبيرة في جيش الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أن أكثر من مليون إسرائيلي في المناطق الشمالية على الحدود مع لبنان يفرون جنوبًا بسبب مخاوف من فتح جبهة ثانية، في أكبر موجة نزوح تشهدها إسرائيل منذ عقود من الزمن.

وتابعت أن ما يقرب من 75% من سكان الجليل غادروا منازلهم، والتي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، وأضافوا أنه في بعض المجتمعات الحدودية فر ما يقرب من 90% من السكان.