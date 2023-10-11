شكرا لقرائتكم خبر عن منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية.. ثبات انفعالى واحترافية تحت القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت منى عوكل النظر إليها كواحدة من أبرز المراسلات في الوطن العربي من خلال عملها فى القاهرة الإخبارية، فهي من كانت تحت القصف عندنا قصف برج فلسطين، وعلى الهواء مباشرة كانت عوكل على موعد مع الجمهور تقدم فيه الحقيقة والمعلومة، وكان للقدر رأي في أن تظهر القاهرة الإخبارية لحظة القصف، لتقف عوكل بثبات انفعالى تُحسد عليه تقدم واجبها وتنقل الصورة كاملة.

ومن جانبه كشف هاشم عبد الحميد، مدير المراسلين في القاهرة الاخبارية، لـ"الخليج 365"، أن مراسلي القناة يعملون في ظروف صعبة وأن غزة معزولة عن العالم، وهناك نقص كبير في الإمدادات والكهرباء والخدمات الرئيسية منها الاتصالات.

وأشار هشام عبد الحميد إلى أن المراسلين يعملون بحرفية شديدة رغم القصف والظروف الصعبة والتنقل، وسط محاولاتهم لحماية عائلتهم أيضا، وبذلوا مجهودا كبيرا وخرافيا ومنهم منى عوكل مراسلتنا في غزة، فهي محترفة ولديها ثبات انفعالي ومهني رائع، ولحظة انقطاع البث كانت على الهواء بعد تفجير برج فلسطين وكانت قمة في الثبات والمهنية.

وفي سياق متصل قالت دانا أبو شميسة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ الاتصالات في قطاع غزة انقطعت بشكل شبه كامل، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بالكامل.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أنّ الغارات الاسرائيلية تستهدف كل الشريط الحدودي لغزة، وطائرات الاحتلال تواصل غاراتها المكثفة على غزة، والقصف الإسرائيلي مستمر على القطاع من جميع الاتجاهات.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تعوّق عمليات إغاثة الجرحى وانتشال الشهداء في غزة، وأن العملية البرية المرتقبة على قطاع غزة ستجعل من القطاع مدينة خيام، مشيرةً إلى وجود هدوء حذر يخيم على سماء القدس في الوقت الحالي.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، عن وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 32 جنديا إضافيا ليرتفع أعداد القتلى إلى 156 جنديا، مع استمرار الرشقات الصاروخية الفلسطينية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، أن ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يعني أن قوات الأمن الإسرائيلية لا يمكنها السطيرة على حدود المستوطنات ولا يمكنها تأمين نفسها، والدليل أن ضربات المقاومة تصيب قيادات كبيرة في جيش الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أن أكثر من مليون إسرائيلي في المناطق الشمالية على الحدود مع لبنان يفرون جنوبًا بسبب مخاوف من فتح جبهة ثانية، في أكبر موجة نزوح تشهدها إسرائيل منذ عقود من الزمن.

وتابعت أن ما يقرب من 75% من سكان الجليل غادروا منازلهم، والتي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، وأضافوا أنه في بعض المجتمعات الحدودية فر ما يقرب من 90% من السكان.