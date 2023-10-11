شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلي سكوت ينتقد فيلم Joker لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المخرج العالمى ريدلي سكوت فيلم Joker بسبب "الطريقة التي يحتفى من خلاله بالعنف"، عمل المخرج مع النجم العالمى خواكين فينيكس - الذي لعب دور الشخصية الرئيسية في الفيلم شركة dc الذى طرح في خلال عام 2019، في فيلمه الجديد Napoleon، وكان مصدر إلهامه لاختيار الفائز بجائزة الأوسكار بعد رؤية أدائه في Joker.

ومع ذلك، أوضح سكوت في مقابلة جديدة أنه على الرغم من إعجابه بالأداء، إلا أنه لم يكن من أكبر المعجبين بالفيلم ككل، حيث صرح سكوت لموقع Deadline قائلا:" لقد أذهلني أداء فينيكس في فيلم Joker ، لكن لم تعجبني الطريقة التي احتفل بها بالعنف، لكن خواكين كان رائعًا".



ريدلي سكوت

وأضاف سكوت قائلا:" اعتقدت أنه سيكون رصيدًا رائعًا لـ Napoleon، ليس فقط من الناحية الإبداعية ، ولكن أيضًا بالمعنى التجاري، حيث لم يكن هناك سوى ممثلين اثنين كانا يدوران في ذهني لهذا الدور، ولا لن أذكر الآخر."

وكان قد حصل الفيلم الجديد للمخرج العالمى ريدلي سكوت، Napoleon على تنصيف R، وذلك بسبب ما يحتويه على مشاهد +18، والمشاهد الدموية بسبب الحروب التي يحتوى عليها العمل.

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة، فئة R، تكون من بداية 15 عاما، ما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.