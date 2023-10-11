شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا كره الهضبة الظهور بالبدلة وهو فى سن الـ 21 ؟.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده اليوم الاربعاء 11أكتوبر، والنجم عمرو دياب له مشوار فني حافل بالعديد من الأغاني والألبومات والجوائز العالمية، حققها طوال مسيرته مع الغناء وحتى يومنا هذا ومازال يمتعنا بصوته وأغانيه ويتميز الهضبة بصوته العذب وإحساسه الصادق في كلمات أغانيه، التي دائما ينتظرها الجمهور.

وفى فيديو نادر للهضبة وقت دراسته بالمعهد العالي للموسيقى العربية، فى أول لقاء تليفزيوني، خلال لقائه مع الإعلامية الكبيرة فريال صالح، حينما كان بعمر 21 سنة، وقال خلال اللقاء: "بحاول أقدم الأغاني في شكل حدوتة صغيرة ويكون الإنسان بطبيعته، مش هكون عندى 21 سنة وألبس بدلة وكرافتة وأنا بغني، هيبقي شكلي يضحك لإني بغني للشباب و عايز أغني بطبيعتي بدون قيود وأقدم أغاني أحس بيها، والشباب اللي في سني يحس بيها، لأني زي أي شاب مريت بتجارب وعايز أعبر عنها".

وحقق النجم عمرو دياب النجاح من خلال العديد من الألبومات الغنائية الناجحة منها، البوم ميال، نور العين، عودونى، قمرين، تملى معاك، ليلى نهارى، الليلة دى، بناديك تعالى، الليلة، احلى واحلى، معدى الناس، بالإضافة إلى أغنياته وكليباته المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا

رغم أن الهضبة عمرو دياب حقق نجاحا كبيرا في مجال الغناء، إلا أنه شارك فى بعض الأعمال السينمائية، ورصيده السينمائى لا يتعدى 4 أفلام حتى وقتنا الحالي ولكنه ترك بصمة للمشاهدين خلال أدواره التى مازالت محفوره فى ذاكرة جمهوره.