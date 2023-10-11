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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو رومانسي للغاية، إنتشر من حفل زفاف الفنان المصري تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور، ظهرا فيه بـ "الرقصة الأولى" على أنغام أغنية تامر "خليني في حضنك".
وقد اعلن تامر عاشور ليلة أمس عقد قرانه اليوم على نانسي نور من خلال صور لهما نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت نانسي بفستان أبيض رائع غلى جانب تامر الذي إرتدى بدلة رسمية شيك، وعلق عاشور على الصور بالقول : "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو رومانسي للغاية من حفل زفاف تامر عاشور.. إليكم الرقصة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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