بين فلسطين وإسرائيل.. من تدعم كاتي بيري؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّر عدد من المشاهير حول العالم عن رأيهم في الأحداث الجارية حاليًا في الشرق الأوسط وتحديدًا في فلسطين المحتلة، حيث دعم عدد كبير الاحتلال الإسرائيلي فيما دافع القلة عن حق الشعب الفلسطيني ومعاناتهم.



وكانت الفنانة الأميركية كاتي بيري من ضمن المشاهير الذين تفاعلوا مع التطورات التي بدأت يوم السبت الماضي بعد إعلان كتائب القسام عن عملية طوفان الأقصى، وقررت الوقوف على حياد في هذه الحرب ودعت إلى ضبط النفس وإيقاف هذه الحرب.

ونشرت بيري عبر حسابها على السوشال ميديا منشور تدعو به الى السلام، حيث قالت: " السلام لجميع أطفال إسرائيل وفلسطين"، مقررة اتخاذ موقف مختلف عن عدد كبير من مشاهير العالم، والوقوف إلى جانب الطفولة ومعاناتهم في هذه الحرب.

أشاد عدد كبير بموقف بيري مؤكدين أنها قررت التضامن مع الأطفال الذين هم الضحية الأكبر، وانتقدها العض معتبرين أن عليها دعم الضحية كونها شخصية مؤثرة وتملك قاعدة جماهيرية واسعة.