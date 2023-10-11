أحدث ظهور لملكة جمال لبنان لعام 2005!! هكذا أصبحت بعد 18 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - بعد 18 عاماً على إنتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2005، إختفت غابريال بو راشد عن الأنظار، وسلكت طريقاً بعيداً عن الفن.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها مختلفة للغاية عن فترة إنتخابها، ولكنها لا زالت تحافظ على جمالها ورشاقتها.

في 11 تشرين الاول/أكتوبر 2009 تزوجت من سامي عساف في بكركي بلبنان، وهما يقيمان حاليًا في أبوظبي، حيث يعملان هناك.

في 23 شباط/فبراير 2011، رُزقا بطفلهما الأول، روبن عساف. وفي 4 تتشرين الثاني نوفمبر 2012، وُلدت طفلتهما أليكسيا.

تغيرت غبريال على صعيد الشكل، فأصبحت شقراء، وأصبح ستايلها مختلفاً، وتحب الوشوم التي حصلت عليها، لكنها بقيت جميلة جداً.