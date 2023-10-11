شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير نجم دراما الأوف سيزون للعام الثالث على التوالى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم شريف منير التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "وبقينا اتنين" الذى كان يحمل اسم "قائمة الأمانى" قبل تغييره، حيث تعمل الشركة المنتجة على الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة لعرضه في الأوف سيزون، والعمل يشارك في بطولته رانيا يوسف، ميمي جمال، عمرو وهبة، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

ويتواجد شريف منير بمسلسل "وبقينا اتنين" في موسم الأوف سيزون للعام الثالث على التوالي بعدما قدم في عام 2022 مسلسل "إيجار قديم" وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، رانيا عبد المنصف، أحمد أبو زيد، علاء زينهم، محمد غنيم وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.



فريق عمل مسلسل وبقينا اتنين



رانيا يوسف من تحضيرات مسلسل وبقينا اتنين

فى عام 2021 قدم شريف منير مسلسل "إجازة مفتوحة" من 40 حلقة، وشارك في بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم.

وفى سياق آخر قارب شريف منير على الانتهاء من تصوير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذى تدور وتدور أحداثه في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام الجوهري.